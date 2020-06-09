شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن إصابة وزير الصحة بحكومة الحوثيين وأحد مستشاريه بفيروس كورونا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن قيادي رفيع وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، اليوم الاحد، عن إصابة وزير الصحة بحكومة الحوثيين، غير المعترف بها، طه المتوكل، وأحد مستشاريه بفيروس كورونا.

وناشد سلطان السامعي، عضو مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني "، " بالدعاء لوزير الصحة طه المتوكل ومستشاره وهاج المقطري‎ ، ولكل الجيش الابيض، بالشفاء العاجل، وللذين يقفون في أخطر معركة يقودونها ضد اخبث عدو لايرى بالعين المجردة.

وكان الدكتور علي جحاف المعين وكيلا لوزارة الصحة بحكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها بصنعاء، أعترف أمس السبت، بتعافي 80 % من حالات الإصابة بـ " كورونا "؛ غير المعلن عنها، والتي لم تفصح عنها سلطات المليشيا.

والقى جحاف باللائمة على المنظمات الدولية برفضها توفير التمويل اللازم للمحاجر الصحية، التي تديرها المليشيا لحساب قياداتها فيما يموت أبناء الشعب اليمني بشكل يومي.

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