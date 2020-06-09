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المشتركة تكسر هجومين منفصلين للحوثيين غرب تعز وتكبد المليشيا خسائر

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

المشتركة تكسر هجومين منفصلين للحوثيين غرب تعز وتكبد المليشيا خسائر

الحديدة - الخليج 365

 كسرت القوات المشتركة، هجومين منفصلين نفذتهما مليشيات الحوثي على مثلث البرح ووادي رسيان غرب محافظة تعز، وسقط العشرات من المليشيا بين قتيل وجريح خلال الإشتباكات.

 

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وذكرت مصادر ميدانية عسكرية أن المليشيات الحوثية نفذت هجوم على مواقع القوات المشتركة في مثلث البرح بالتزامن َمع هجوم آخر في وادي رسيان غرب محافظة تعز لكنها سرعان ما تقهقرت.

 

وقالت المصادر إن القوات المشتركة تصدت للهجومين ووجهت ضربات نارية محكمة للمليشيات المهاجمة، أجبرت المليشيات على التراجع والإنكسار وأوقعت عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين فيما دمرت آليات ومعدات عسكرية أخرى.

 

 هذا وكانت القوات المشتركة قد تصدت لهجوم في نهاية الشهر الماضي استهدف ذات المواقع وتكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح

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