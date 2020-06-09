خبير إقتصادي : القطاع الخاص الحقيقي يتواجد بصورة مكثفة أثناء الطوارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

قال الخبير الإقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، مصطفى نصر، أن القطاع الخاص الحقيقي يتواجد بصورة مكثفة اثناء الطوارئ، بل عادة ما يكون قادر على الوصول للمستحقين بصورة أسرع من غيره.



Advertisements

وأضاف في تغريدات له بتويتر، "اعرف الكثير من الشركات والبيوت التجارية ورجال الاعمال الذين يقدمون يوميا دعما مجانيا بالأجهزة والمعدات والاكسجين للمستشفيات وبصمت" .. مشيراً إلى أنه رغم كل التحديات يبقى هناك أمل .

وتابع "في ظل هذه الاوضاع المأساوية التي تشهدها اليمن يلعب القطاع الخاص اليمني دورنا مهما في دعم مبادرات مجتمعية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا" .

وأشار إلى أن مبادرة القطاع الخاص في عدن واسهامات التجار الحضارم ومنها مبادرة "خيركم خيركم لأهلة " وبنك الدواء في صنعاء ومساهمات تجار الحديدة وغيرهم