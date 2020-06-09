شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هذة الدولة يتمنى الإصابة بفيروس كورونا لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، عن رغبته في أن يصاب بفيروس كورونا المستجد؛ ليثبت بالتجربة لمواطنيه أن هذا الأمر "ليس بطاعون".

وقال الرئيس الأوكراني في تصريح صحفي: " أردت أن أجتاز هذه المرحلة بنفسي، لتسهيل الأمر على الناس. عندما كانت لدينا لحظة اكتئاب، اجتمعنا. اقترحت على أناسنا: هيا فلأمرض، واعزلوني على الفور في المكتب الرئاسي وسأتجاوز الأمر بشكل طبيعي ".

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وأضاف: "حتى يعي الناس أن الأمر مرعب، يمكن أن تمرض، تشعر بالسوء. وسأعيش ذلك بنفسي، سأظهره، حتى يفهم الناس أنه ليس بطاعون، حتى لا يكون هناك اكتئاب".

وأشار إلى أن الأمر كان مرعبا جدا في البداية حين ظن الناس أننا جميعا سنموت.