باصره: قرار إلغاء فحص PCR في منفذ الوديعة خطير وله عواقب وخيمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 حمل نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن علي باصره، اللجنة العليا للطواري واللجنة البرلمانية، مسؤولية ماسيترتب عليه من اثار مدمرة على صحة المواطنين في حضرموت ومحافظات الجمهورية اليمنية بعد قرار إلغاء فحصPCR وأستبداله بقياس الحرارة للمغتربين اليمنيين الداخلين عبر منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت.

Advertisements وقال "باصره" إن قرار إلغاء فحص PCR في منفذ الوديعة واستبداله بقياس الحرارة للعالقين الداخلين عبر المنفذ خطير وله عواقب وخيمة، وسيساعد في انتشار فيروس كورونا في حضرموت وبقية محافظات الجمهورية اليمنية. وطالب باصرة بإيقاف هذا الإجراء، داعيا اللجنة البرلمانية للسعي مع اللجنة العليا للطواري بإيجاد الحلول لفحصPCR بأقل كلفه مالية وعلى حساب المغترب الذي يرغب بالعودة للوطن، كما هو حاصل مع العالقين الذين عادوا من الأردن

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