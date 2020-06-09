حملة عدن أجمل تزيل 46.6 الف متر مكعب من المخلفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

ساهمت حملة "عدن أجمل" للنظافة والإصحاح البيئي، التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إزالة 32% من المخلفات والقمامة في عموم المحافظة ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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حققت الحملة إنجازاً كبيراً في إزالة بلغت 46.6 ألف متر مكعب، واستفاد منها 490.9 ألف مستفيد خلال 62 يوماً.

واستهدفت حملة «عدن أجمل» 7 مناطق من أصل 10 مناطق، و696 مربع عمل، عبر 22 من المعدات والآليات الثقيلة، وبلغ معدل الزيادة في إنتاجية العمل في الحملة 431% عبر 1.124 نقطة، بعدد نقلات تجاوز 2.181 نقلة.