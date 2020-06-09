أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

الفنان سعيد بريك يكشف عن بدايته في عالم الفن والشهرة “حوار“ https://www.elyamnelaraby.com/484781/ مطار سيئون يستقبل الرحلة الثالثة لليمنيين العالقين في الأردن https://www.elyamnelaraby.com/484757/ البحسني يناشد الحكومة بالتدخل العاجل في كارثة السيول بمديريات حضرموت الغربية https://www.elyamnelaraby.com/484758/ كورونا يكشف هشاشة العظام الصحي في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/484764/ Advertisements تنسيق محلي بين مأرب والبيضاء لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/484771/ عبر اتصال هاتفي.. الحكومة تطلع على أوضاع محافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/484772/ الخنبشي يناقش أوضاع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري https://www.elyamnelaraby.com/484773/ تنظيم ندوة حول انتهاكات المليشيا الحوثية للطفولة بعدن https://www.elyamnelaraby.com/484774/ استهداف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهة نهم https://www.elyamnelaraby.com/484775/ وزير الإعلام: قانون الخمس "الحوثي" تمييزا عنصريا بحتاً https://www.elyamnelaraby.com/484776/

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