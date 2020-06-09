محافظ حضرموت يعزّي الناطق الرسمي بالمنطقة العسكرية الثانية في وفاة "شقيقته"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020 الخليج 365 - المكـلا رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة، للناطق الرسمي بإسم المنطقة العسكرية الثانية الملازم ثاني هشام الجابري، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "شقيقته".

Advertisements وعبّر المحافظ البحسني عن خالص التعازي بهذا المصاب الجلل للناطق الرسمي ولأسرة وذوي الفقيدة، مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جنّاته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

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