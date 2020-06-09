شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفنان سعيد بريك يكشف عن بدايته في عالم الفن والشهرة “حوار“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن

قال الفنان الحضرمي الشاب، سعيد هادي بريك، إن بدايته في عالم الفن والشهرة المحلية لم تكن سهلة، نظراً لصغر سنه.



وأضاف أنه انطلق من منصات الإنشاد مع إحدى الفرق الإنشادية في مدينة سيئون، قبل أن يقرر شق طريقه بشكل فردي لاحقاً.

وأضاف بريك، إن أسرته كانت الداعم الأكبر له في بداية انطلاقته الفنية.. وإلى نص الحوار:

* الفنان سعيد هادي بريك، فنان شاب من مواليد العام 1998، من مدينة سيئون الجميلة الولادة للفنانين، والمخترعين الذين لا يشق لهم غبار، أهلاً وسهلا بك معنا في هذا اللقاء، أسعدنا وجودك معنا.

أهلاً وسهلاً بكم استاذ عبدالله، أنا الأسعد بهذا اللقاء، ونشكر لكم دعمكم لي من خلاله.

* سعيد بريك، فنان شاب، تربع على منصات الإنشاد في انطلاقته.. هل كان هذا عاملاً مساعداً لك لإحراز تحول جديد في حياتك الفنية؟

نعم بالتأكيد، منذ صغري وأنا كنت منشداً، وأحب الإنشاد، وأحب الفن بشكل عام.

* فرقة "رواحل الفنية"، هل ما زلت تعتز بوجودك فيها سابقاً؟ وهل لها فضل على سعيد بريك؟

نعم بالتأكيد، وأفتخر بأنني كنت عضواً من أعضاء هذه الفرقة التي كانت لي عونا منذ بداية مشواري منذ 2011.

* ما سبب مغادرتك الفرقة؟

لا يوجد سبب معين، لكن أنا اخترت أنني أدخل في عالم الغناء والطرب بشكل عام بمفردي، وإن شاء الله أتوفق.

* من له الفضل الأكبر في ظهورك الفني؟

الوالدان، الله يحفظهما، شجعاني من أول ما بدأت والحمدلله، وهذا كله بتوفيق من الله قبل كل شيء.

* أكثر شخص مقرب لـ سعيد بريك؟

أخي وصديقي، عازف العود سالم النوبي، فهو توأم روحي، ورمز للوفاء والإخلاص "إنسان" قبل أن يكون فنانا.

* هل مثل صغر سنك عائقاً لك في بدايتك؟

البداية كانت صعبة قليلا، لاننا صغير في السن، كون اغلب الفنانين في هذا الوقت كبار، فمن الصعب تلقى فنانا في سن صغيرة يظهر بسرعة، لكن الحمدلله نقول إن شاء الله نمر في المرحلة هذه، ونكون عند حسن ظن الجميع، وما زلت انا فنانا مبتدئا وفي بداية مشواري الفني.

* أكثر فنان تأثرت به؟

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الصراحة، لم أتأثر بأحد معين تأثيرا قويا، لكن استمع لبدوي الزبير، ومحفوظ بن بريك، عبود خواجة، آخذ من كل فنان صفة من حيث تأدية اللون الطربي الحضرمي ونطق الكلمات والعرب في الغناء.

* حدثنا عن شغفك للموسيقى.. هل تجيد العزف على آلات موسيقية معينة؟ في حال كانت الإجابة “لا“.. هل تعتزم تعلم إحداهن؟ وما آلتك المفضلة؟

نعم أعزف على آلة العود، وأتعلم عليها، وأنا في بداية مشواري في العزف، لست متمكنا، لكن في طور التعليم.

* آخر أعمالك الفنيه التي نفذتها؟ الكلمة اللحن لمن؟ أين تم تسجيلها؟

أغنية "هذي هي" من كلمات الشاعر بدر بن عقيل، وألحان الفنان محمد الفضلي (أبو أكرم) وهندسة صوتية وتوزيع موسيقي علي جمال.

* هل هناك أعمال جديدة قادمة؟

نعم، إن شاء الله، معي عمل قادم سينزل بعد عيد الأضحى، من كلمات الشاعر عبدالله باشعيوث، وألحان الملحن الفنان محمد الفضلي ابو اكرم.

وهناك عمل آخر فديو كليب بسيط لعيد الأضحى، من كلمات الشاعر سالم حسنون ولحني المتواضع.

* حدثنا عن بداية التعاون الفني بينك وبين الملحن القدير الاستاذ محمد الفضلي "ابو اكرم"، وكيف تم اللقاء؟

محمد الفضلي عنوان الحب والوفاء والطيبة والأخلاق، كان أول عمل لي معه في أغنية "جيت لك يالشحر" من ألحانه وكلمات الشاعر حسين الخلاقي.

تواصل معي الأستاذ الفنان والملحن محمد الفضلي أبو أكرم، عبر الواتساب، وأبدى لي إعجابه وعنوان هذا الإعجاب قدم لي أول عمل فني رائع، "جيت لك يالشحر"، من ألحانه وكلمات الشاعر حسين الخلاقي، وأنا أحيي فيه هذه الروح لدعم المواهب الشابة، ربي يسعده ويطول بعمره.

* تركيب العطور وصناعة البخور.. هوايات نعتقد أنك تميل إليها.. ما سر ذلك؟ وهل يشكل هذا مصدر دخل بالنسبة لك؟

أعشق العطور والروائح الجميلة والهادئة، وتعلمت تركيبها يمكن لي سنة منذ أن تعلمتها. فهي والحمدلله تشكل مصدر دخل، وإن شاء الله قريب سأفتتح محل عطور خاصا بي.

* إذا تحصلت على فرصة سفر أو إقامة دائمة في دولة خليجية مرموقة، لتثري الفن من هُناك، هل ستغتنم الفرصة أم ستفضل البقاء في بلدك رغم البيئة الفنية الضحلة حاليا؟

في الوقت الحالي أفضل البقاء، لكن بعد فترة من الزمن ممكن. الآن إذا كانت فرصة سفر فترة محدودة فقط وليست إقامة دائمة، بالتأكيد أوافق، لكن من الضروري أن أسافر في فترة أكون فيها خاليا من الحجوزات في بلدي.

* هل فاتنا ذكر شيء يعز عليك ذكره؟

كلا، شكراً أستاذ عبدالله كفيت ووفيت.

* رسالة الفنان الشاب سعيد هادي بريك لكل من يقرأ هذا الحوار..

إن شاء الله كنت خفيفا عليكم بالكلام، وان شاء الله نقدم رسالة فنية راقية للكل، بصورة جميلة. الفن رسالة سنؤديها بكل حب للجميع.. وشكر