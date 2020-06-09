تنظيم ندوة حول انتهاكات المليشيا الحوثية للطفولة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم الائتلاف اليمني للنساء المستقلات ،اليوم ، عبر الاتصال المرئي، ندوة حول إنتهاكات ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق الطفولة في اليمن .



وفي الندوة، تطرقت الناشطة السياسية الدكتورة وسام باسندوة الى ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن و ايديولوجيا ترسيخ الطائفية ونظرية الاصطفاء العرقي من قبل ميلشيات الحوثي .. موضحة بأن اعداد المجندين من الاطفال في صفوف المليشيا الحوثية يصل الى اكثر من ٣٠ الف طفل تحت سن ١٥ سنة .

واشارت الى ان المليشيا الحوثية تقوم باستمالة الاهالي ودفع الاموال لهم واستغلال حاجاتهم المادية وتقوم عبر الندوات التوجيهة لغسيل ادمغة الأطفال وشحنها بالفكر الطائفي العنصري الاستعلائي بافكار الجهاد وأفكار القتال وارسالهم الى جبهات القتال بدل من ارسالهم الى المدارس.

من جانبها لفتت الرئيس التنفيذي لمجموعة (Mosecon) مستشار مكافحة الإرهاب في المانيا البروفيسور يان سانت بيير، الى طرق استخدام الأطفال في الحروب من قبل الجماعات المتمردة أو الإرهابيين .. مؤكدة أن ميليشيا الحوثي إستغلت تفشي فيروس كورونا وقامت باغلاق اكبر عدد من المدارس وشجعت الأطفال على الالتحاق بالجبهات .

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بدورها تحدثت رئيس مؤسسة تمكين المرأة اليمنية زعفران زايد، عن ما يتعرض له الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات من عنف جسدي وجنسي .. مشيرة الى أن الميليشيات تستغل الأنشطة الصيفية لغسل أدمغة الأطفال من خلال محاضراتها الطائفية .

وشددت المحامية الامريكية في مجال حقوق الإنسان والأمن القومي إيرينا تسوكرمان ،على ضرورة ان تلعب المنظمات والمؤسسات الدولية دوراً كبيراً في وقف ظاهرة تجنيد الاطفال لدى المليشيا الحوثية وإيصال إنتهاكات الميليشيات وجرائمهم بحق الطفولة إلى المحاكم الدولية .

من جانبها، طالبت الناشطة الحقوقية الدكتورة اروى الخطابي، الامم المتحدة والمنظمات المعنية بالطفولة، ممارسة الضغط على المليشيا لإيقاف تجنيد أطفال حتى لا يصحو المجتمع الدولي على كارثة كبيرة وهي تأسيس جيش عقائدي إرهابي لا يختلف عن داعش والقاعدة.

فيما، اشارت الصحفية ميادة سلام، الى ان الأطفال في اليمن تعرضوا لأسوء الانتهاكات في العالم من قبل المليشيا الحوثية وهم بحاجة لجلسات علاج نفسي طويلة الأمد ليتمكنوا من تخطي كل ما مروا به أزمات .. مؤكدة ان جرائم مليشيا الحوثي التي ترتكبها بحق الأطفال منافية لكل القيم والمبادئ والأعراف الدولية.

من جانبه شدد رئيس التكتل الشعبي اليمني للسلام وحقوق الإنسان محمد قشمر ، على أهمية دور الدبلوماسية الدولية في أبعاد الشبهة الجنائية والجرائم بحق الإنسانية التي يمارسها الحوثيون ضد المدنيين