الخنبشي يناقش أوضاع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب رئيس الوزراء، القائم باعمال وزير النقل، الدكتور سالم أحمد الخنبشي، الإثنين مع القائم باعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، علي المحروق ومدير عام فرع الهيئة بعدن فارس، أوضاع الهيئة في ظل الاوضاع الاستثنائية التي تمر البلاد .

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وأستعرض اللقاء، القضايا المالية والادارية للفروع وكذا الجوانب المتصلة برسوم النقل البري على الشاحنات ، وتنظيم حركتها بين المحافظات، وتصحيح اوضاع الهيئة العامة للنقل في المحافظات المحررة .

وفي اللقاء، شدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة تضافر جهود الجميع والعمل على تحسين اداء الهيئات المؤسسات الايرادية.