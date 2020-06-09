شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبر اتصال هاتفي.. الحكومة تطلع على أوضاع محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أجرى نائب رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على المستجدات الميدانية والبطولات التي يسطرها الابطال في مختلف جبهات المحافظة.

واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال إلى أوضاع المواطنين في المحافظة والنازحين جراء حرب ميليشيات الحوثي الانقلابية. Advertisements واشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يسطرها ابطال الجيش وأبناء المحافظة وما قدموه من تضحيات في سبيل دحر الميليشيات الكهنوتية وتحرير المحافظة ورفع المعاناة عن أبنائها، مؤكداً اهتمام وتقدير القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. وعبر نائب الرئيس عن الشكر والتقدير للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من مساندة مستمرة للشرعية بما من شأنه استعادة الدولة اليمنية ودحر مشروع إيران التخريبي. من جانبه قدم محافظ المحافظة موجزاً عن أوضاع المواطنين والنازحين وسير العمليات العسكرية، مؤكداً بأن أبطال الجيش وأبناء المحافظة مستمرون بعزيمة عالية في مواجهة ميليشيا الكهنوت الانقلابية و استعادة مناطق المحافظة واستكمال التحرير

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