شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن دوافع الجريمة ورا مقتل الشيخ “مسفر القحطاني” على يد مقيم يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول واقعة مقتَل المواطن المسن، مسفر بن وقيان، غدرًا على يد مقيم يمني، بمحافظة الحرجة في منطقة عسير.

ووفقا لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر أن الجاني كان يعمل طباخا عند الضحية براتب شهري يُقدر بـ3 آلاف ريال، لافتة إلى أن دوافع الجريمة تدور حول محاولة القاتل سرقة مبلغ مالي من المجني عليه، وبعد أن تم ضبطه تطور النقاش بين الطرفين وانتهى بجريمة القتل ولاذ القاتل بالفرار.

من جهتهم أثنى العديد من مشايخ القبائل على المواطن المغدور، مؤكدين أنه معروف بحسن الخلق والكرم.

يذكر أن شرطة عسير أعلنت أمس القبض على المقيم اليمني، وهو في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.