شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون نجمة مسلسل "باب الحارة" لطيفة .. شاهدو كيف ظهرت اليوم .. ارتدت ملابس فاضحه وكشفت عن ساقها وصدرها ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اشعلت الفنانة السورية ليليا الاطرش والمعروفة بين جمهورها بلقب لطيفة باب الحارة بعد تجسيدها للشخصية في المسلسل السوري الشهير ، موجة جدل كبيرة بعد ظهورها بملابس وصفت بالجريئة .

وأطلت لطيفة باب الحارة على متابعي حسابها عبر انستغرام بصورتين لأحدث اطلالتها عرّضتاها لانتقادات كثيرة حيث ظهرت فيهما ترتدي تنورة قصيرة جدا .

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ورغم أناقة لطيفة باب الحارة في الكثير من اطلالاتها الا ان جمهورها دائما ما يوجّه لها النصائح بعد الاعتماد على ثيمة الجرأة وخاصة انها فنانة ناحجة ولا تحتاج التسويق لنفسها .

وكان آخر عمل فني شاركت فيه ليليا الاطرش ضمن مسلسل حرملك الذي عرض في الموسم الفائت وشاركها بطولته النجم السوري جمال سليمان .