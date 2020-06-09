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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يكشف هشاشة العظام الصحي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات -والتي تضم منظمات الأمم المتحدة ومنظمات غير أممية أخرى- إن العاملين الصحيين المحليين والوكالات الدولية يبذلون جهودا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، إلا أن النظام الصحي يتهالك أكثر تحت الضغط الإضافي للجائحة.
وارتفعت حصيلة الإصابات في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى 482 حالة، لتستقر الوفيات عند 111 حالة، وتبقى حالات التعافي عند 23 حالة.
وينتشر فيروس كورونا المستجد بسرعة في جميع أنحاء البلاد التي تعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم، مدفوعاً بست سنوات من الحرب.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن اليمن يحتاج 179 مليوناً و100 ألف دولار للتأهب والاستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، لتوريد وتموين سلسلة من الإمدادات الطبية، والحفاظ على النظام الصحي.
ووفقاً لموقع تتبع التمويل لخطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا استلمت الأمم المتحدة حتى 8 يونيو الجاري 40 مليوناً و200 ألف دولار ما نسبته 22% من إجمالي متطلبات الخطة.
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