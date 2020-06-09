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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يناشد الحكومة بالتدخل العاجل في كارثة السيول بمديريات حضرموت الغربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية مناشدة إلى فخامة رئيس الجمهورية اليمنية المشير عبدربه منصور هادي، وإلى دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بشأن تدخل رئاسة الجمهورية العاجل في الأضرار الكارثية التي خلفتها السيول الجارفة في المديريات الغربية بحضرموت.
وأشار المحافظ البحسني في مناشدته إلى حجم الأضرار الكارثية التي خلفتها الأمطار والسيول الجارفة في المديريات الغربية بحضرموت (حجر – يبعث – بروم ميفع) والتي لم يشهد لها مثيل في تلك المديريات، مما تسبب بأضرار فادحة في البنية التحتية، وأضرار كبيرة في بيوت المواطنين بين هدم كلي وجزئي، ووصول الإحصائية إلى نزوح (2200) أسرة تقريباً، أصبحوا دون مأوى.
وقال محافظ حضرموت في البرقيه: "لقد وجهنا على وجه السرعة بتكليف مجموعة من المقاولين للعمل على فتح الطرقات وحشد عدد كبير من المعدات الثقيلة للقيام بفتح الطرقات والإسعافات الأولية تحت إشراف اللجنة التي قمنا بتكليفها والتي باشرت عملها ميدانياً في حينه، ورفعت تقرير أولي تضمن عدد ثلاث وفيات تم حصرها إلى الآن".
وطالب محافظ حضرموت رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء بالتدخّل بصورة عاجلة، لتمكين السلطة المحلية بالمحافظة من إصلاح الأضرار في القطاعات المذكورة وعودة عجلة الحياة والتعافي من كارثة السيول"
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