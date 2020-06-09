شكرا لقرائتكم خبر عن نزلاق طائرة شحن أميركية في قاعدة ببغداد وأنباء عن إصابات طفيفة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، الاثنين، انزلاق طائرة شحن عسكرية أميركية خارج مدرج في قاعدة "التاجي" في العراق.
وأوضحت الوزارة أن الطائرة من طراز C-130 وقد انزلقت أثناء هبوطها على مدرج داخل القاعدة، وأن الحادث ليس تحطما، وفق ما نقل مراسل "الحرة" في البنتاغون.
وقالت مصادر عسكرية عراقية إن الطائرة "تحطمت" خلال هبوطها في مطار التاجي العسكري شمال بغداد بعد احتراق المحرك، فيما تحدثت تقارير عن وقوع "إصابات طفيفة" بين أفراد طاقمها.
ونقلت وسائل إعلامية أمريكية عن مسؤولين عسكريين، أن "الطائرة ارتطمت بحاجز خلال الهبوط، بعد تجاوزها المدرج، وأن هناك معلومات عن أربع إصابات ولكن لا معلومات عن حدوث وفيات".
وقال المتحدث باسم عملية العزم الصلب الكولونيل مايلز ب. كاغينز لقناة فوكس نيوز إن الطائرة "تجاوزت المدرج وتحطمت".
وقال صحفيون إن "أربعة من طاقم الطائرة عولجوا من مشاكل تنفسية بعد استنشاقهم الدخان"، وأضافوا أن "الإصابات غير مهددة للحياة".
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