شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: لا إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يستقر إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عند 1087 إصابة. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 982 حالة، فيما استقرت الوَفَيَات عند 49 وفاة.

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