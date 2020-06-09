شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السودان، عن عقد اجتماعًا ثلاثيًا بينها ومصر وإثيوبيا؛ لبحث الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجنوب أفريقيا.

وذكرت وزارة الري السودانية، أن الاجتماع سيعقد عبر الفيديو لمناقشة القضايا العالقة في المفاوضات التي توقفت في فبراير الماضي بين الدول الثلاث حول سد النهضة.

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يذكر أن المفاوضات كانت قد عُلقت إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي حول ملء أديس أبابا لسد النهضة، فيما رفضت كل من السودان ومصر مقترحا إثيوبيًا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو المقبل.

و بدأت أثيوبيا في 2011 بناء السد على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، وهو ما يخيف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.

ودخلت الدول الثلاث منذ ذلك الوقت في مفاوضات للاتفاق على الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.