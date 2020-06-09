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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهام..ترحيل مليون مغترب يمني في السعودية مباشرة بعيد عيد الاضحى المبارك.. وهذه الفئة فقط هي التي ستبقى في المملكة

2020/06/09 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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