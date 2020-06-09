شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تعلق على قانون الحوثيين الجديد بخصوص فرض زكاة الخُمس على ثروات البلاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤١ مساءً (الخليج 365_متابعات)

علق وزير الإعلام، معمر الارياني، على تعديل الحوثي، لقانون الزكاة الجديد، مؤكدًا ان هذه القوانين العنصرية تشرعن نهب ثروات البلد.

وقال الارياني، لم يكتفي مرتزقة طهران "الحوثيون" بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في إستهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني.

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واستغرب من اصدار الحوثي هذه القوانين العنصرية وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس اي من وظائف الدولة، متسائلأ فماذا كانت ستفعل لو انها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن.

وطالب جميع اليمنيين والمكونات السياسية، ادراك خطورة المشروع الذي تحمله الحوثي والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الالهي والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26سبتمبر الخالدة.

ودعا كل اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية واسقاط الحوثي ومشروعه العنصري الذي تجاوزه الزمن، والانتصار لتضحيات ثوار سبتمبر وقيم الحرية والعدالة والمساواة بين مكونات المجتمع.