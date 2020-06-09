شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل//ياسر اليماني يعلن قبل قليل خبر جديد حول مصير نجله بعد ساعات من اختفائه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٣٦ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أعلن القيادي في حزب المؤتمر ياسر اليماني المتواجد حاليا في سويسرا عن عودة نجله عبدالملك بعد ساعات من إعلانه عن اختفائه في ظروف غامضة. وقال اليماني في تغريدة على صفحته تويتر قبل قليل ـ رصدها محرر "يمن الغد": بفضل الله ومنه ثم بفضل دعائكم احبتي واخوتي حفظكم الله واولادكم. عاد ابني عبدالملك بجهود عظيمه وجباره. قدمهما البوليس السويسري ومازلت التحقيقات مستمرة وهنا لا اخفيكم انني في ديسمبر 2019 قد استدعيت وابلغت رسميا من قبل الامن القومي بالحفاظ والانتباه لابنائي لانهم ربما يتعرضون للخطف".

وكان اعلن اليماني ظهر اليوم في منشور على حائطه في الفيسبوك عن اختفاء نجله دون ان يكشف عن المدينة التي يتواجد بها.

وقال اليماني "أختفى ‏نجلي عبدالملك منذ ظهر اليوم عند عودته من المدرسة".

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وتابع بالقول اختفى في ظروف غامضة حيث تم ابلاغ الشرطة بالامر.

واختتم قائلًا اسأل الله ان يحفظه ويعيده لنا ووالدته واخوته في خير وصحه وسلامه.

ويقيم اليماني هو وعائلته في سويسرا منذ بداية انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية قبل أكثر من خمس سنوات.