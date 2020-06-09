شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير//لواء هيثم قاسم طاهر يسلم جنود الامن المركزي لشرطة المخا بعد اعتداءهم على جندي باللواء تحرش بالنساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

قال مصدر مقرب من منتسبي الامن المركزي المختطفين لدى لواء هيثم قاسم طاهر لكريتر سكاي ان ذويهم تم تسليمهم لشرطة المخا غرب محافظة تعز.

واضاف لكريتر سكاي ان الجنود بعد٤٨ ساعة من اخفائهم من قوات لواء هيثم قاسم طاهر على خلفية اعتقال عسكري يعمل في لواء هيثم قاسم طاهر بسبب التحرش بالنساء في المخا.

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وواصل قائلا حيث كان تم نقلهم الى مديرية الخوخة غرب الحديدة مما اثار غضب واسع في مديريات الساحل الغربي.

ولفت بالقول ان الضغط الشعبي أجبر قوات لواء هيثم قاسم طاهر على إعادة الجنود بعد محاولة اخفائهم بسبب الاعتداء على عسكري يعمل في لواء هيثم قاسم طاهر.

واختتم قائلا ان الجنود تم إيقافهم في شرطة المخا حتى يوقف التوتر حد قوله.