شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...اغتيال قائد عسكري في الشيخ عثمان والقضية تُسجل ضد مجهول (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٩ مساءً (الخليج 365_متابعات)

اغتيال قائد عسكري في الشيخ عثمان والقضية تُسجل ضد مجهول (الاسم) اغتال مجهولون على متن دراجة نارية اليوم الاثنين العقيد فضل الغراسي في الشيخ عثمان ولاذوا بالفرار. وتأتي عملية الاغتيال هذه في إطار الانفلات الأمني الذي رافق سيطرة المليشيا التابعة للمجلس الانتقالي على جميع مفاصل الدولة. اغتيال قائد عسكري في الشيخ عثمان هذا وشهدت العاصمة المؤقتة عدن أكثر من عملية اغتيال كان آخرها اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي قبل أسبوع والذي تم اغتياله أمام منزله في عدن.

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