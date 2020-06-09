شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل/ بالأسماء والأرقام .. الكشف عن فضيحة مدوية لمسؤولين وقيادات كبيرة في الشرعية ونشر أسماء المتورطين بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

اتهم الناشط والصحفي اليمني جلال الصلاحي مجموعة من المسؤولين في الدولة باستلامهم مبالغ كبيرة كجوائز من عائدات نفط شبوة.

وقال جلال الصلاحي أن المسؤولين الذين استلموا المبالغ يتربعون على مناصب كبيرة في الدولة.

ونشر الصلاحي أسماء المسؤولين حيث استلم مدير مكتب معين عبدالملك 600,000$ كاش بينما استلم عادل القميري 400,000$ كاش، وكان من نصيب سكرتير علي محسن 250,000$.

وأضاف الصلاحي أن مدير مكتب سلطان البركاني استلم مبلغ 400,000$ وعبدالوهاب الانسي استلم شيكا بمبلغ 250,000$ بينما استلم عبدالحافظ رشاد العليمي شيكا بمبلغ 250,000$.

فضيحة مدوية لمسؤولين وقيادات في الشرعية وفي ذات الصدد نشر الصلاحي سلسلة تغريدات باسماء مسؤولين في الحكومة الشرعية استلموا مبالغ مالية كبيرة من عائدات النفط كأمثال ياسين مكاوي والذي تسلم شيكا بمبلغ80,000$ ومحمد ناجي الشائف شيك بمبلغ 100,000$.

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بينما تسلم وزير الإعلام معمر الارياني شيك بمبلغ 40,000$ وحصل أعضاء حكومة حكومة الشباب على شيك بمبلغ 100,000$.

وفي تغريدة ثالثة واصل الصلاحي نشر اسماء إضافية لقيادات في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا قال انهم استلموا مبالغ كبيرة مبينة أسمائهم على النحو التالي : – هيثم اليدومي 250,000$ – محمد الدغبشي 250,000$ – عبدالله الزنداني 250,000$ – محمد الحزمي 80,000$.

كما توعد الصلاحي بنشر الشيكات في وقتها وضح ما اسماهم الفاسدين الذين ينهبون ثروات الشعب.

من جهة ثانية، أكد مصدر آخر أن المسؤولين النافذين الذين تسلموا المبالغ لديهم نفوذ داخل شركات النفط من ضمنها ️ادارة المناقصات والامتيازات والعقود والخدمات والنقل الخاصة بقطاع النفط بشبوة.