عاجل : الأردن توافق على حل مجلس نقابة الأطباء وتعيين لجنة ممارسة الأعمال لهذه الأسباب

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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

الأردن توافق على حل مجلس نقابة الأطباء وتعيين لجنة ممارسة الأعمال لهذه الأسباب وافقت الحكومة الأردنية، على حل مجلس نقابة الأطباء، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من المختصين. ووفق وسائل إعلام أردنية، فإن اللجنة تضم: "الدكتور محمد عبد رسول سليمان الطراونة من القطاع الخاص، الدكتور محمد محمود عبد اللطيف البربراوي من قطاع الجامعات، الدكتور معاذ أحمد محمود عربيات من القطاع الخاص، الدكتور إبراهيم هاني عبد المجيد الزيود من وزارة الصحة، الدكتورة ميسم وعد عكروش من القطاع الخاص، الدكتور يلدار أمين محمود شفاقوج من وزارة الصحة، الدكتور عصام حمزة محمد سعيد الشريدة من القطاع الخاص، والدكتور شوقي صبحا ممثل مكتب النقابة في القدس

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