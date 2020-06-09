شكرا لقرائتكم خبر عن صدور أول بيان بشأن المقيم اليمني قاتل الشيخ مسفر بن وقيان السنحاني"شاهد التفاصيل كاملة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

السعودية : صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش؛ بأن الجهات الأمنية تمكّنت -بفضل الله- من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، في وقتٍ وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدراً بسيارته، في محافظة الحرجة، وجرى توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان قد أعلن ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي على “تويتر”، وفاة الشيخ مسفر ناصر بن وقيان السنحاني بمحافظة الحرجة، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه في الساعات القليلة المقبلة، وسط إجراءات وقائية معينة.