شكرا لقرائتكم خبر عن فارق جنوني في أسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية بين صنعاء وعدن (تحديث اخر أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٨ مساءً (الخليج 365_متابعات)

فارق كبير وجنوني بين أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في كل من صنعاء وعدن وهذا الفارق ناتج عن العديد من العوامل الاقتصادية اهمها قيام الميليشيات الحوثية بمنع تداول العملة المحلية الطبعة الجديدة . شراء 565 بيع 569 السعودي شراء 149 بيع 150 Advertisements عدن الدولار الأمريكي شراء 604 البيع 608 الريال السعودي شراء 159 بيع 159.5

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