شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات يشن هجوم منطقي على الحوثي ...والجميع يؤيد هذا الهجوم (التفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٣٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

الصحفي والكاتب اليمني المشهور رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والاعلام عادل الأحمدي يشن هجوم على جماعة الحوثي حيث قال على حسابة الشحصي في تويتر قبل تقليل تعقيباً على مصارف الزكان التى خصت بني هاشم دون غيرهم موقع يمني بوست الإخباري رصد الهجوم ويؤيد منطق الطرح البسيط والعميق

حيث قال كلام منطقي اورد فية القول لو أن الإسلام جاء ليخص بني هاشم دون غيرهم بمزايا الولاية والخمس والتبجيل والعصمة والاصطفاء.. لأسلم أبو لهب وكفر بلال

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كما أضاف الاحمدي ما لم يقله الحوثة في قانون ما يسمى الخمس، فتوى قرأتها في أحد كتبهم الحديثة: الخُمس من الأموال إن كانت حلالا. والخُمسيْن إن كانت حراما. ولديهم بالطبع أساليبهم في الاحتيال على الثلاثة الأخماس الباقية.

وتذكروا: تأتي هذه المكوس المتحايلة على الدين والشعب في أشد حالاته فقرا وعوزا.

حيث أن مواقع التواصل تتداول صفحة مصارف الزكاه وتقسيمها أسهم وكل سهم لبني هاشم دون غيرة هذا ما أعتبرة الناشطين والمحللين والكتاب سابقة خطيرة جداً واسواء من الإمامة