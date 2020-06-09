شكرا لقرائتكم خبر عن عااااااااااااجل/الشيخ من أبناء قبائل أبين يدعوا بالإلتحاق بالجيش الوطني وقطع شريان إمداد الإنتقالي فى منطقة الحرور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

قال الشيخ وليد الفضلي الرئيس التشاوري لقبائل محافظة أبين فى سلسلة تغريدات على حسابة الشخصي في تويتر رصدها موقع "الخليج 365 "الإخباري Advertisements بأنهم وجهوا أبناء القبائل بالالتحاق بالجيش الوطني وقطع الطريق أمام مليشيات الإنتقالي فى منطقة الحرور الذي يعد الشريان الرئيسي للتعزيزات والفرار من المعارك فى أبين وقال الفضلى فى تغريدة أخرى موجهه الي طارق عفاش الذي أرسل مجاميع من قواتة من المخاء لمساندة الإنتقالي أن طريق الثلاجة الذي يرقد فيها عفاش لا يمر عبر أبين و إنما يمر عبر الحديدة وأضاف الفضلي على قوات الإنتقالي التسليم والطاعة لولي الامر ولا يوجد دولة داخل الدوله

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