شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان /وثيقة سرية صادرة عن وزارة الدفاع تكشف عن فضيحة عسكرية مدوية وتحذر من نصابين بصفات عليا (هواتف + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات) �شفت وثيقة سرية صادرة عن دائرة العمليات الحربية مركز القيادة والسيطرة الرئيسي ، في وزارة الدفاع اليمنية ، عن قيام سماسرة ومنتلحين لصفات قيادات عسكرية بالمتاجرة وبيع وشراء المعاملات المتعلقة بالشق العسكري في عدد من الوحدات والألوية العسكرية . وبحسب الوثيقة التي تصمنت بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة الرئيسي رقم (75) في وزارة الدفاع اليمنية ، حذرت من التعامل مع منتحلين لصفات قيادات عسكرية رفيعة يقومون بالتحايل على مختلف قيادات الألوية والوحدات العسكرية . وكشفت الوثيقة عن وجود خلية احتيال وتجار حروب ، يقومون بالتواصل مع مختلف قيادات الألوية والواحدات لغرض الحصول على مبالغ مالية مقابل تجهيز معاملات لاستخراج مخصصات او استجلاب معلومات . وطالبت الوثيقة من عموم الألولية والوحدات العسكرية في الجمهورية اليمنية ، التحري والتدقيق عند التواصل مع الأشخاص أو ارقام الهواتف المجهولة ، محذرة من التعامل أو التواصل مع جملة من الأرقام الهاتفية الموضحة في الوثيقة المرفقة . نص الوثيقة كما وردت من المصدر على النحو التالي : بلاغ الى مركز القيادة والسيطرة الرئيسي رقم (75) إلى العموم : هناك منتحلين لصفات قيادات عسكرية رفيعة يقومون بالتواصل مع مختلف قيادات الألوية والواحدات لغرض الحصول على ميالغ مالية مقابل تجهيز معاملات لاستخراج مخصصات او استجلاب معلومات . المطلوب : التحري والتدقيق عند التواصل مع الارقام المجهولة وعدم التواصل مع الارقام التالية : (موضحة في الوثيقة).

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