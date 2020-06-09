شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل/ شرارة حرب كبرى.. دولة عظمى تعلن استعدادها لبدء عملية عسكرية ضد تركيا ووزير الدفاع يصدر البيان (رقم 1) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

لوحت دولة أوروبية، بخوض حرب عسكرية ضد تركيا، وذلك بعد التطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا التي بموجبها قررت أنقرة البدء في التنقيب عن الغاز بالمتوسط.

وأكد وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناغيوتوبولوس، خلال مقابلة مع تلفزيون “ستار”، أن أثينا مستعدة لفعل أي شيء لحماية حقوقها السيادية، بما في ذلك العمل العسكري ضد أنقرة. دولة تعلن استعدادها لبدء عملية عسكرية وقال “باناغيوتوبولوس”: “كان سلوك تركيا عدوانيًا جدًا مؤخرًا، وأعتقد أن الطريقة الوحيدة لليونان للتعامل مع مثل هذا السلوك، استخدام الأسلحة الدبلوماسية، وتوفير زيادة في القوة الرادعة للقوات المسلحة”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت اليونان مستعدة لعمل عسكري ضد تركيا لحل الصراع، أجاب وزير الدفاع اليوناني، بقوله: “نعم، هذا صحيح”، في إشارة إلى أن خيار الحرب مطروح.

وختم الوزير بأن اليونان “تستعد لأي وضعن وأن كل شيء وارد بما في ذلك العمل العسكري”، مؤكدًا أن بلاده لا تريد ذلك، ولكن تريد أن تعمل كل ما بوسعها من أجل حماية حقوقها السيادية قدر الإمكان.

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وكانت وسائل إعلام تركية، نشرت في وقت سابق، نص طلب للحصول على ترخيص للتنقيب وإنتاج الهيدروكربونات من شركة نفط تركية حكومية في منطقة بالقرب من الجزر اليونانية.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، يوم الاثنين الماضي، إن تركيا تحاول الاستيلاء على حقوق اليونان السيادية ووصف إصدار ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز على الجرف القاري اليوناني بالاستفزاز، كما أرسل رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في3 حزيران/ يونيو رسالة إلى قيادة الاتحاد الأوروبي بشأن “الاستفزازات التركية”.

وأعلنت اليونان أن التصعيد المحتمل من قبل تركيا لن يؤدي إلى أزمة يونانية تركية، بل إلى أزمة أوروبية تركية.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز سراج، في أنقرة، أن تركيا وحكومة الوفاق تنويان القيام باستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.