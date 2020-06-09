شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل// وزير الصحة في صنعاء يكشف اخر التطورات بشأن كورونا والسبب وراء الكثير من الوفيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٢ مساءً (الخليج 365_متابعات)

�ال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، إن الصدمة النفسية التي صنعها قادة سياسيون ووسائل إعلام حول كورونا و استخدم العالم لغة القتل ضد الشعوب ومصابي كورونا تقف وراء الكثير من الوفيات في العالم. وأضاف المتوكل في تصريحات صحفية له اليوم، ان نسبة الوفيات في اليمن بسبب كورونا قليلة جدا نتيجة اعتماد سياسة طمأنة المريض وطمأنة المجتمع، كما أن سياستنا في مواجهة كورونا أغاظت تحالف العدوان الذي سعى من وراء إدخال كورونا إلى خلق فوضى مجتمعية، وهو يضخ اليوم مزيد من الشائعات. وأوضح وزير الصحة أن المواطنين في المحافظات الجنوبية تفتك بهم الأمراض والأوبئة في ظل إهمال قوى الاحتلال وصمت أممي.. مشيراً إلى أن ما يتحدث عنه إعلام العدوان يعكس رغباته الخبيثة ولا يمت للواقع بصلة، وتجربتنا في مواجهة كورونا تثبت نجاحها يوما بعد آخر. ولفت وزير الصحة إلى أن الأمم المتحدة تمارس التهويل حين لم ننساق وراء سياسة تحويل الإنسان إلى رقم يضاف إلى أرقام، فقد صمتت عن جرائم العدوان بحق اليمنيين وتتباكى كذبا جراء ما تسميه ضحايا كورونا. وقال ” الأمم المتحدة غائبة عن جهود مكافحة كورونا في المناطق المحررة والمحتلة، وتصريحات مسؤوليها منفصلة عن الواقع ورغبة في الحصول على الأموال”.. داعيا الأمم المتحدة إلى أن تقوم بمسؤوليتها لوقف العدوان ورفع الحصار على اليمن بدل التهويل والمشاركة في هذه السياسة القاتلة للشعوب. وأكد الدكتور المتوكل للمواطنين بأن وزارة الصحة وبجهود ذاتيه ورعاية سياسية كبيرة تقف إلى جانبهم لنيل رعاية صحية وفق أعلى الممكن في ظل العدوان والحصار.. قائلاً ” الشركات اليمنية بدأت في إنتاج الأدوية التي يفتقدها السوق ويعرقل تحالف العدوان إدخالها عبر حصار قاس تصمت عنه الأمم المتحدة والعالم”. وعبر وزير الصحة عن أسفة للوضع الصحي البائس الذي يعيشه أبناء اليمن في المناطق المحتلة.. مؤكداً أن مستشفيات المناطق الحرة تقدم الخدمة لكل اليمنيين دون تمييز.