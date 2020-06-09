شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة اليمنية : توجة توجية جديد بشأن العالقين اليمنيين في شرورة ومنفذ الوديعة (وثيقة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها، امس الإثنين، توجيها جديدا بشأن العالقين اليمنيين في محافظة شرورة السعودية، والقريبة من منفذ الوديعة البري.

وتضمن توجيه نائب رئيس الوزراء، الدكتور سالم الخنبشي، تلقاه المشهد اليمني ، بإجراء فحص حراري فقط للعالقين اليمنيين في شرورة و بشكل استثنائي.

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يأتي ذلك بعد أن أوصت اللجنة البرلمانية المشكلة برئاسة البرلماني عبدالرزاق الهجري، بشأن قضية العالقين في منفذ الوديعة، بإستبدال الفحوصات PCR بفحوصات طبية اقل تكلفة.

وأشارت إلى أن مشكلة العالقين لا تزال قائمة ولم يتم حلها من قبل الحكومة.

وفي وقت سابق سمحت سلطات منفذ الوديعة للعديد من المغتربين والمسافرين اليمنيين بالعبور دون فحوصات تحت مبررات مختلفة، بعد احتدام الجدل حول رسوم الفحص الطبي بي سي آر التي بلغت 1300 ريال سعودي.