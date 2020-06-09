شكرا لمتابعة خبر عن لجنة مواجهة كورونا : اليمن بـ 12 إصابة جديدة ولا وفيات التحديث اليومي لتفشي كورونا عربيا وعدد المتعافين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، الاثنين، تسيجل 12 حالة جديدة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة التابعة للحكومة الشرعية، أنها سجلت حالتي إصابة في عدن وخمس إصابات في لحج بالإضافة إلى خمس إصابات جديدة في محافظة تعز.

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وبحسب بيانات اللجنة الوطنية، فقد ارتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى (496) حالة بينها (112) حالة وفاة، أي بمعدل 25% من نسبة الإصابات، و (23) حالة شفاء.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، التي ترفض الإفصاح عن العدد الحقيقي للوفيات والإصابات بكورونا في مناطق سيطرتها.

وعربيا، تجاوز عدد الإصابات المُعلنة بفيروس كورونا حتى مساء الاثنين، 357377 إصابة (باستثناء أرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي)، وسُجِّلت من بينها أكثر من 4606 وفيات، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 207865 متعافياً.

وتتصدر السعودية المرتبة الأولى عربياً في عدد المصابين بـ105283 مصاباً، توفي منهم 746 وتعافى 74524، تليها قطر التي أحصت إصابة 70158 شخصاً، ووفاة 57، وتعافي 45935 شخصاً، ثم الإمارات التي سجّلت 38808 مصابين، توفي منهم 276 وتعافى 21806، وسجلت مصر 34079 إصابة وتتصدر عدد الوفيات عربياً بـ1237 وفاة، فضلاً عن تعافي 8961 شخصاً.

وأحصت الكويت 32510 إصابة، و264 وفاة، وتعافي 21242 أشخاص. وسجلت سلطنة عُمان 17486 إصابة، و81 وفاة، وتعافي 3793 شخصاً. وأكدت البحرين تسجيل 14763 إصابة، و26 وفاة، وتعافي 9468 شخصاً، وبلغ عدد الإصابات في العراق 13481، من بينها 370 وفاة، فضلاً عن تعافي 5572 مصابا. وأعلنت الجزائر تسجيل 10154 إصابة، من بينها 707 وفيات، وتعافي 6717 شخصاً. وأحصى المغرب 8250 إصابة، و208 وفيات، وتعافي 7370 شخصاً، وسجل السودان 6081 إصابة، و359 وفاة، وتعافي 2014 شخصاً. وأكدت جيبوتي تسجيل 4207 إصابات، و28 وفاة وتعافي 1877 شخصاً، ورصد الصومال 2334 إصابة، و83 وفاة، وتعافي 441 شخصاً.

وسجل لبنان 1350 إصابة، و30 وفاة، وتعافي 768 شخصاً، وأعلنت تونس تسجيل 1087 إصابة، و49 وفاة، وتعافي 982 شخصاً، فيما أحصى الأردن 831 إصابة، و9 وفيات، وتعافي 631 أشخاص، وأكدت فلسطين تسجيل 651 إصابة و4 وفيات، وتعافي 559 شخصاً.

وأكد اليمن تسجيل 484 إصابة، و112 وفية، وتعافي 23 شخصاً. وأحصت ليبيا إصابة 256 شخصا، و5 وفيات، وتعافي 52 شخصاً، وأعلنت موريتانيا تسجيل 202 إصابة، و14 وفاة، وتعافي 98 شخصا.

وسجلت سورية 141 إصابة، منها 6 وفيات، وتعافي 58 شخصاً. فيما رصدت جزر القمر تسجيل 141 إصابة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، وتعافي 67 مصاباً.

وتخطّى عدد المصابين بالفيروس حول العالم 7,107,988 مصاباً، توفي منهم أكثر من 406,454 شخصاً، فيما بلغ عدد المتعافين عالمياً 3,467,939 شخصاً.