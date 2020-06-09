شكرا لمتابعة خبر عن مسلسل الاغتيالات يجتاح العاصمة الموقتة عدن مجددا ويهدد سقطرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفيد المؤشرات الأولية والحقائق الميدانية أن العاصمة المؤقتة عدن ستشهد مسلسل اغتيالات جديدة، فيما يتوقع أن تشهد محافظة سقطرى مسلسل مماثل، يهدد سلمها وأمنها المجتمعي.

اذ اغتال مجهولون على متن دراجة نارية، اليوم الاثنين، العقيد فضل الغراسي، بمديرية الشيخ عثمان ولاذوا بالفرار. وتأتي عملية الاغتيال هذه في إطار الانفلات الأمني الذي رافق سيطرة المليشيا التابعة للمجلس الانتقالي على جميع مفاصل الدولة.

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وشهدت العاصمة المؤقتة عدن أكثر من عملية اغتيال كان آخرها اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي قبل أسبوع والذي تم اغتياله أمام منزله في عدن، فيما تم تهديد مراسل قناة روسيا اليوم في عدن، صلاح العاقل، قبل يومين، واليوم تلقى الصحفي فتحي بن لزرق تهديد بالتصفية من قبل قيادي جنوبي يدعى عبدالكريم الشعيبي.

وفي سياق متصل، تعرض مسؤولين محليين في محافظة أرخبيل سقطرى ، اليوم الاثنين، للتهديد بالتصفية بعد مشاركتمها في مظاهرات تطالب برحيل مليشيا الانتقالي الجنوبي من الجزيرة.

و طلبت المليشيا من مدير مكتب شيخ مشائخ سقطرى، علي سعد سالمين إنزال العلم الجمهوري، ونزع الشعار من على السيارة للمرور إلا أنه رفض، قبل أن يسمحوا له بالمرور، وأخبروه أنهم لن يسمحوا له مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه تعرض الشيخ علي عبدالله بن حمدون شقيق محافظ سقطرى سابقاً احمد عبدالله بن حمدون.

وتظاهر مئات المحتجين في سقطرى الإثنين، للمطالبة بطرد القوات التابعة للمجلس الانتقالي من الجزيرة ووقف محاولات جر المحافظة إلى الفوضى وإخراج المجاميع المسلحة المستقدمة من خارج الجزيرة حفاظًا على أمنها وطابعها السلمي.