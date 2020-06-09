شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف خلافات حادة تعصف بصفوف مليشيا المجلس الانتقالي في أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر ميدانية مطلعة، امس الاثنين، أن خلافات حادة احتدمت بصفوف مليشيا الانتقالي في جبهة جعار بمحافظة أبين. وذكرت المصادر ان الخلافات الحادة نشبت بين قيادة قوات تابعة لما يسمى الانتقالي وقيادة الحزام الامني بزنجبار وجعار، بعد وصول قوة من اللواء الاول مشاه من جبل حديد إلى مواقع الحزام الامني الذي يقوده عبداللطيف السيد. ولفتت المصادر إلى أن الخلافات اندلعت عقب إبلاغ قيادة القوة القادمة من جبل حديد لقوات الحزام الامني بضروة

تسليم مواقعها والتراجع الى المؤخرة حيث ستتسلم قوات جبل حديد حماية جبهة جعار الطرية.

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وقوبل الطلب برفض من قبل قيادة الحزام الامني الذي عد هذا التحرك بمثابة تخوين لقوات حزام أبين.

ونوهت المصادر بان رئيس انتقالي أبين عبدالله الحوتري قاد وساطة بين الجانبين لحل الخلاف.

وتأتي الخلافات عقب يوم من تمكن قوات الجيش اليمني من السيطرة على جعار بصورة مفاجئة، والخروج منها بساعات، ما يكشف ضعف وهشاشة مليشيا الانتقالي.