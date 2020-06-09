شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يعلنون القبض على 44 عصابة وخلية في صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي ، امس الأثنين، إنها القت القبض على 44 عصابة وخلية في أمانة العاصمة الخاضعة، وبررت اعتقالها للعشرات من المواطنين، بتهمة التخابر مع دول التحالف العربي والحكومة الشرعية.

وقالت وزارة الداخلية الحوثية، إنها ألقت القبض على 44 عصابة وخلية إجرامية في أمانة العاصمة خلال الربع الأول من العام الجاري .

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وبحسب وكالة سبأ الحوثية، فإن العصابات والخلايا تنوعت جرائمهم بين السرقة والحرابة والاتجار بالمخدرات والسطو على الأراضي والنصب والاحتيال.

وأضافت جماعة الحوثي، أنها القت القبض على عدد من الأفراد بتهمة التخابر مع التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

واعتقلت جماعة الحوثي خلال الأشهر الماضية عدداً من المواطنين في محافظتي صنعا ومناطق أخرى بتهمة التخابر مع “التحالف العربي”. وتعج السجون الحوثية العامة والسرية بآلاف المعتقلين والذين اختطفتهم عناصر جماعة الحوثي من نقاط التفتيش أو مداهمتها للمنازل والمحلات التجارية، حيث تشن حملات منظمة لمداهمة المنازل والزج بالمواطنين في زنازينها.