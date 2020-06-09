شكرا لمتابعة خبر عن انفجار عنيف يخلف عشرات القتلى والجرحى داخل معسكر جنوب اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي العشرات من جماعة الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، إثر انفجار بأحد المعسكرات التابعة للحوثيون شمالي الضالع.

الانفجار الذي حدث في ساعات متأخرة من يوم الأحد 7 يونيو 2020، داخل معسكر مستحدث، أوقع العشرات من القتلى والجرحى.

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وفقاً لمصادر ميدانية، خسرت جماعة الحوثي أعداداً من عناصرها بسبب انفجار عبوة في معسكر مستحدث يقع بالقرب من منطقة سون في مريس.

وبحسب المصادر فإن غالبية العناصر التي لقيت مصرعها تابعة لما تسمى "ألوية الصماد"، والتي دفع بها قبل أيام لتعزيز جبهات بالضالع.