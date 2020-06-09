شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي : يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة صوب أبين ويقودها قائد لواء الصاعقة (اسم وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفع اللواء العاشر صاعقة، أحد ألوية القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتـقالي والمتمركز في محافظة لحج، اليوم الاثنين، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهات القتال في محافظة أبين.

وأوضحت مصادر ميدانية أن رتلاً من قوات اللواء العاشر، يتقدمها قائد اللواء العميد يسري الحوشبي، تحرَّكتْ إلى محور أبين للقتال في صفوف القوات الجنوبية، ومواجهة القوات الحكومية الموالية لحزب الإصلاح التي تحاول اجتياح المحافظات الجنوبية.

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ووفقاً للمصادر فإن العميد الحوشبي أبدى، خلال ذلك، “استعداد اللواء العاشر صاعقة الكامل والمطلق، لرفد جميع جبهات القتال بالرجال الأشداء وبذل الغالي والرخيص وتقديم كل التضحيات دفاعاً عن الجنوب والعاصمة عدن”.

ويأتي هذا، عقب يوم من مواجهات ضارية، كانت “القوات الحكومية” حاولت من خلالها التقدم صوب مدينة جعار قبل أن تتصدَّى لها القوات الجنوبية وتعيدها إلى مواقعها السابقة، بعد أن كبدتها خسائر فادحة.