شكرا لمتابعة خبر عن العميد دويد : يعلق على فرض الحوثيين زكاة الخمس على اليمنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي للمقاومة الوطنية العميد صادق دويد إن المدعو عبد الملك الحوثي اتخذ أساليب عنصرية تحاول جر من يعتقدون انحدارهم من عشيرة "بني هاشم" إلى خصومة مع بقية اليمنيين.

ونشر دويد على حسابه في تويتر، مساء امس الاثنين، تدوينة لفت فيها إلى أخذ الحوثيون من المواطنين "زكاة الخُمس" بحجة أنها استحقاق للسلالة المزعومة، ما اعتبرها متحدث المقاومة تعاملا عنصريا مفرطا يجر " الأسر الهاشمية إلى خصومة مع اليمنيين".

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وأكد أنه فيما" يدفع الحوثي بأبناء القبائل، والهاشميين إلى محارق الموت"، فإن الموارد المنهوبة من الدولة والمواطنين، بما في ذلك المسلوبة تحت مختلف بنود الزكاة، يستفيد منها قلة من أسرة الحوثي وزبانيته. طبقا لدويد.

وحذر متحدث المقاومة من المشروع الحوثي المعادي لليمنيين بقوله " احذروا الحوثي، ولا تنجروا إلى مشروعه الهدام فهو العدو اللدود".