شكرا لمتابعة خبر عن قيادي حوثي بارز : يكشف فسادالذي تمارسه جماعته والعنصرية في التعيينات ويقول سلطتهم امامه رجعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه أحد مؤسسي جماعة الجوثي ورئيس مجلسها السابق انتقادات حادة للفساد الذي تمارسه والنهج العنصري في التعيينات وأعلن تأييده الكامل لاقتراحات المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن وقف إطلاق النار.

وقال صالح هبرة وهو أحد مؤسسي جماعة الجوثي ورئيس مجلسها الأعلى ورئيس فريقها في مؤتمر الحوار الوطني «إنه ينبغي التعاطي مع اقتراح الحل الذي تقدم به المبعوث الأممي، نظراً لوضع الشعب وما يعانيه نتيجة الحرب، حتى ولو نجعل منه أرضية للحوار، علّ وعسى أن يساهم جلوس الأطراف على طاولة الحوار في تقارب وجهات النظر بما يساهم في إيجاد حلّ، وتخليص الشعب من محنته».

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وفي منشورات له في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قال هبرة إنه «ونظراً لعدم تضمين اقتراح المبعوث الأممي إعلان وقف الحرب، وإنما وقف إطلاق النار فإن ذلك لا يمثل مشكلة مع صدق النوايا، إنهاء الحرب يبدأ من خلال التزام جميع الأطراف وقف إطلاق النار، ثم يتحول الكلّ لمناقشة المشكلة التي تسببت في اندلاع الحرب وفور الاتفاق عليها يعلن الجميع عن نهاية المشكلة».

كما أنتقد صالح هبرة جماعته وشبهها بسلطة الإمامة الرجعية التي حكمت اليمن قبل الثورة الجمهورية في سبتمبر 1962.

وقال صالح هبرة " كنا نسمع من بعض وسائل الإعلام أن الحكم الملكي كان ينتهج احتكار السلطة على فئة محددة، ويتعمد تجهيل الشعب وإفقاره، وكنا نعتبر ذلك من المزايدات الإعلامية؛ طبيعة أي نظام ينتقد الذي سبقه".

وأضاف هبرة بأن هناك احتكارا لمفاصل السلطة والدولة لصالح ما وصفها ب "فئة ونوع خاص" قال إنها تستحوذ على 85 بالمئة من السلطة.