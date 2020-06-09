تعز: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، اليوم الاثنين، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 المستجد.
وقالت اللجنة في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنه تم فحص أمس الأحد 32 حالة مشتبهة وكانت النتيجة، 17حالة إيجابية (مصابة)، و15 حالة سلبية.
وأشارت إلى أن مجموع الحالات التي ثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا في محافظة تعز حتى صباح الاثنين 113 حالة، بينها 29 حالة وفاة ، وعشر حالات تعاف.
وأكدت اللجنة أن الحالات النشطة بلغ عددها 76 حالة، وتتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة وإشرافها.
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