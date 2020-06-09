وفاة طالب جامعي غرقاً في سد مائي غرب إب

توفي أمس الأحد، طالباً جامعياً في أحد السدود المائية بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن الشاب "أمجد خالد أحمد يحيى" ـ طالب في كلية القانون بجامعة إب ـ توفي غرقاً في سد مائي صغير بمنطقة الربادي بمديرية جبلة، غرب إب.



وأضافت المصادر أن الشاب توفي بعد أن جرفته المياة إلى مكان عميق، فيما لم يكن يجيد السباحة بشكل جيد.



وتكررت حوادث الوفاة غرقاً في الحواجز المائية والسدود في محافظة إب، في ظل غياب أدوات السلامة في تلك السدود التي تمتلئ هذه الأيام بالمياة نتيجة الأمطار الموسمية.



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