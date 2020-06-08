شاهد : حليمة بولند ترقص بـ”البرقع” وتثير ضجة على مواقع التواصل

أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، الكثير من الجدل، بعد نشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي على “سناب شات”. تداول العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، ما تسبب في ضجة كبيرة، ولاحقتها العديد من الانتقادات، خاصة مع فستانها الضيق.

ارتدت حليمة بولند فستانا ضيقا مع البرقع على وجهها، وأدت حركات راقصة على نغمات إحدى الأغنيات. وتسببت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، في إثارة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن شريط الفيديو قد نشر وهي ترتدي البرقع، وهو ما اعتبره البعض منافي للحشمة، أو كونه يتعارض مع العادات والتقاليد البدوية السعودية خاصة والعربية عامة.

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