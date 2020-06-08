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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. حدث مأساوي ومحزن للجميع في العاصمة صنعاء وصدور توجيهات عاجلة وإطلاق تحذيرات طارئة للمواطنين (تفاصيل)

في حادث مأساوي محزن، انتشلت فرق مصلحة الدفاع المدني بأمانة العاصمة من نفق شارع تعز اليوم جثث ثلاثة من عمّال الإدارة العامة والصيانة لتصريف مياه الأمطار والأنفاق والجسور قضوا جراء ماس كهربائي أثناء تأديتهم لواجبهم في تنظيف الأنفاق والجسور.

وبهذا الصدد وجه أمين العاصمة حمود عُباد بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمانة المهندس عبدالكريم الحوثي وعضوية الجهات الأمنية والقانونية والمعنية لرفع تقرير حول أسباب الحادث وملابساته.

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وردنا الان.. حدث مأساوي ومحزن للجميع في العاصمة صنعاء وصدور توجيهات عاجلة وإطلاق تحذيرات طارئة للمواطنين (تفاصيل)

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وأكد أن قيادة الأمانة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت إهمالها في أداء واجبها، خاصة الجوانب الفنية ذات الصلة بالكهرباء وإرتباطها بالأنفاق والجسور والتي أدت مؤخراً إلى وفاة ثلاثة من عمّال الإدارة العامة والصيانة لتصريف مياه الأمطار والأنفاق والجسور.

وعبر عُباد عن الأسف لهذا الحادث الذي وقع اليوم وأدى إلى وفاة نور الدين نوري وعبدالسلام الحدادي وياسر صعصعة .. سائلاً الله العلي القدير أن يتقبلهم في عداد الشهداء وأن يعصم قلوب أسرهم وذويهم ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وكان أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، شددا على المعنيين بكهرباء الأمانة صيانة وإصلاح وتغيير الشبكات الكهربائية المتهالكة قبل تشغيلها، خاصة بعض المناطق التي أصبحت تهدد المجتمع.

وأهابا بالمواطنين عدم التعامل أو الاقتراب من شبكات التيار الكهربائي العمومية أو غيرها إلا بعد التأكد من مؤسسة الكهرباء والجهات الفنية المعنية، خاصة أن الشبكات الكهربائية معطلة منذ أكثر من خمس سنوات جراء العدوان والحصار.

فيما ثمن مدير صيانة تصريف الإنفاق والجسور بالأمانة المهندس عبدالسلام محاوش متابعة قيادة أمانة العاصمة للحادث أولا بأول وصولاً إلى إنتشال الجثث، وتشكيل لجنة للتأكد من أسباب الحادث.