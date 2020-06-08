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صنعاء - ياسمين الخيامي - فتحي بن لزرق يتعرض للتهديد بالتصفية الجسدية ويكشف بالاسم من هو الشخص الذي هدد بقتله..لن تصدق من هو

قال الصحفي اليمني فتحي بن لزرق أنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي. وأضاف بن لزرق في تغريدة على حسابه في تويتر "تعرضت للتهديد بالقتل من قبل القيادي في المجلس الانتقالي يحيى غالب الشعيبي" -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. حدث مأساوي ومحزن للجميع في العاصمة صنعاء وصدور توجيهات عاجلة وإطلاق تحذيرات طارئة للمواطنين (تفاصيل) مفاجأة بشأن سبب وفاة الشيخ مسفر بن وقيان القحطاني أحد رموز قبائل السعودية.. تفاصيل فتحي بن لزرق يتعرض للتهديد بالتصفية الجسدية ويكشف بالاسم من هو الشخص الذي هدد بقتله..لن تصدق من هو جراح عالمي ينصح بتناول الشاي الأخضر: يقضي على هذه المشكلة التي يعاني منها الرجال والنساء. وردنا الان.. خبير فلكي يقول :صنعاء ستشهد ظاهرة فلكية لم تشهدها أي عاصمة في العالم !شاهد ماهي! الخطوط السعودية تتخذ اجراء صدم جميع المسافرين على متن طائراتها.. تفاصيل وردنا الان.. الشرطة السويسرية تعثر على نجل القيادي ياسر اليماني" شاهد التفاصيل كاملة" Advertisements السلطان هيثم بن طارق يوجه رسالة عاجلة إلى ملك الأردن بعد تهديده بـ"صدام كبير" شاهد.. صور طبيبه يمنية شابه تتصدر قائمة افضل وأشهر الأطباء الجراحين في العالم..والنجم الأول للسينما الهندية يتمني لو انه يمتلك مستشفيات لتعيينها على رأسها بعد ان حاصرتهم كتيبة من القناصين .. مصدر ميداني بالقوات الحكومية يروي التفاصيل الكاملة لانسحاب الجيش من مدينة جعار.. ! وما علاقة طارق عفاش بذلك ؟! عاجل الرئيس هادي يستدعي هذه الشخصية الاجتماعية والسياسية والبرلمانية إلى الرياض وقرار جمهوري خلال الساعات القادمة عاجل ورد قبل قليل .. تغير مفاجئ في سير معركة أبين والجيش يصدر البيان رقم" 2" وردنا الان.. أعلى مجلس علمي في فرنسا يزف خبرا مبشرا بخصوص فيروس كورونا .. لا داعي للقلق بعد اليوم وقال بن لزرق "ان قُتلت فاعلموا ان هذا الرجل نفذ تهديده فعليا" وأفاد بن لزرق أن "هذا بلاغ مني لكل الشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه يحيى غالب قاتلي" وأشار بن لزرق إلى سبب تهديد القيادي له بقوله "لاذنب لنا الا اننا اخترنا اليمن واهله ولن نبيعه هذه تهمتنا وجريمتنا وليس لنا تهمة سواها" وقد أعلن العديد من الصحفيين اليمنيين تضامنهم مع بن لزرق خصوصا بعد حادث اغتيال الصحفي نبيل القعيطي منددين بممارسات قوات الانتقالي الجنوبي التعسفية في العاصمة المؤقتة عدن. وتشهد العاصمة المؤقتة عدن انفلاتا أمنيا بعد اعلان ما يسمى الانتقالي الجنوبي الادارة الذاتية للجنوب وانسحاب القوات الحكومية من المدينة.

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