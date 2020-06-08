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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر أبرز وأهم أخبار اليمن العربي الفترة المسائية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
ننشر أبرز وأهم أخبار الخليج 365 الفترة المسائية اليوم الإثنين 8 يونيو 2020.
نائب رئيس الوزراء يناقش أوضاع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري
https://www.elyamnelaraby.com/484703
الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مسيرة بصنعاء
https://www.elyamnelaraby.com/484677
مليشيا الحوثي الإيرانية تقصف التجمعات السكنية في الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/484692
مديرعام شرطة محافظة تعز يعزي في وفاة نائب مدير الأدلة الجنائية
https://www.elyamnelaraby.com/484687
شاهد.. لقاء أحمد سالم باصريح بعددٍ من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية
https://www.elyamnelaraby.com/484682
شاهد.. البحسني يشيد بحجم الأعمال الإنسانية التي قدّمتها السعودية في المحافظة
https://www.elyamnelaraby.com/484681
البحسني يؤكد خسارة المحافظة برحيل الفقيد العقيد سعيد بامطرف
https://www.elyamnelaraby.com/484680
محافظ حضرموت يشيد بتفاعل شركة بترومسيلة ومساندتها للجهود الرسمية والمجتمعية (صور)
https://www.elyamnelaraby.com/484679
أزمة أكسجين في إب بالتزامن مع انتشار كورونا
https://www.elyamnelaraby.com/484694
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