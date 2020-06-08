ننشر أبرز وأهم أخبار اليمن العربي الفترة المسائية اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 ننشر أبرز وأهم أخبار الخليج 365 الفترة المسائية اليوم الإثنين 8 يونيو 2020.

نائب رئيس الوزراء يناقش أوضاع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري https://www.elyamnelaraby.com/484703 الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مسيرة بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/484677 مليشيا الحوثي الإيرانية تقصف التجمعات السكنية في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/484692 مديرعام شرطة محافظة تعز يعزي في وفاة نائب مدير الأدلة الجنائية https://www.elyamnelaraby.com/484687 Advertisements شاهد.. لقاء أحمد سالم باصريح بعددٍ من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية https://www.elyamnelaraby.com/484682 شاهد.. البحسني يشيد بحجم الأعمال الإنسانية التي قدّمتها السعودية في المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/484681 البحسني يؤكد خسارة المحافظة برحيل الفقيد العقيد سعيد بامطرف https://www.elyamnelaraby.com/484680 محافظ حضرموت يشيد بتفاعل شركة بترومسيلة ومساندتها للجهود الرسمية والمجتمعية (صور) https://www.elyamnelaraby.com/484679 أزمة أكسجين في إب بالتزامن مع انتشار كورونا https://www.elyamnelaraby.com/484694

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