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ننشر أبرز وأهم أخبار اليمن العربي الفترة المسائية اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

ننشر أبرز وأهم أخبار الخليج 365 الفترة المسائية اليوم

متابعات_ الخليج 365

ننشر أبرز وأهم أخبار الخليج 365 الفترة المسائية اليوم الإثنين 8 يونيو 2020.

 

نائب رئيس الوزراء يناقش أوضاع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

https://www.elyamnelaraby.com/484703

 

 

الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مسيرة بصنعاء

https://www.elyamnelaraby.com/484677

 

 

مليشيا الحوثي الإيرانية تقصف التجمعات السكنية في الحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/484692

 

 

مديرعام شرطة محافظة تعز يعزي في وفاة نائب مدير الأدلة الجنائية

https://www.elyamnelaraby.com/484687

 

 

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شاهد.. لقاء أحمد سالم باصريح بعددٍ من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية

https://www.elyamnelaraby.com/484682

 

 

شاهد.. البحسني يشيد بحجم الأعمال الإنسانية  التي قدّمتها   في المحافظة

https://www.elyamnelaraby.com/484681

 

 

البحسني يؤكد خسارة المحافظة برحيل الفقيد العقيد سعيد بامطرف

https://www.elyamnelaraby.com/484680

 

 

محافظ حضرموت يشيد بتفاعل شركة بترومسيلة ومساندتها للجهود الرسمية والمجتمعية (صور)

 

https://www.elyamnelaraby.com/484679

 

 

أزمة أكسجين في إب بالتزامن مع انتشار

https://www.elyamnelaraby.com/484694

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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