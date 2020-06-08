شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: "مليشيات تركيا ارتكبت جرائم حرب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن الميليشيات التابعة لأردوغان، رفضت إعلان القاهرة رغم الدعم الدولي للمبادر وتعهد المسماري بأن يواصل الجيش الوطني قتال التنظيمات الإرهابية والتصدي للغزو التركي. Advertisements وتابع : "الميليشيات لم تلتزم بدعوات وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى ارتكابهم جرائم حرب في ليبيا وأضاف: "تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لاحتلال ليبيا".

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