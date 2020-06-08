شكرا لقرائتكم خبر عن سر الرجل الغامض في بلاط حافظ الأسد وبعده ابنه ويخشاه الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال أميل عباس صاحب موسوعة تاريخ العلويين في بلاد الشام من فجر الإسلام إلى تاريخنا المعاصر" عن شخص رمز له بـ"م-م" تمكن من الدخول على حافظ الأسد رئيس سوريا السابق وولده بشار وتناول معه طعام الإفطار.

وذكر الشخص المجهول في رواية في المجلد الثالث من موسوعة العلويين المشار إليها، وهو الجزء الذي يتناول فيه عشائر العلويين التي ينتمي المؤلف إلى إحداها، موضحا ان “م.م” هذا، واسع النفوذ في قصر حافظ، كما بشار ابنه من بعده، ذلك أن الكتاب أُلِّف عام 2013، أي بعد قيام الثورة السورية على بشار بعامين.

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وعلى الرغم ما في الكتاب من جرأة وتوسع على جميع المستويات، خاصة منها التاريخية المتعلقة بتاريخ الطائفة العلوية، إلا أنه عند هذا الاسم، ينقبض قلمه، ويقول: “م.م”. فقط.

وأضاف أن من “عادة السيد م.م أن يهدي إلى كبار المسؤولين السوريين ولا سيما المتواجدين في لبنان، الهدايا الثمينة والسيارات الحديثة”.